Интернет-магазин на OpenCart

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Закрыт8 заявок160 просмотров

Нужен хороший интернет-магазин электроники под ключ.

Дизайн аналогичный/примерный скинем исполнителю.

Должно быть:

- синхронизация с 1С

- различные фильтры поиска товаров

- товарные позиции подтягивались/находились/сортировались в несколько полей (штрих код, внутренний код, артикул) в базе

- при заполнении товаров функция поиска/подборки по индивидуальному коду/штрих коду/наименованию фото-видео материала к позиции товара 

из интернета (опционально)

Пишите вашу цену, срок исполнения и ссылку на готовые работы

Opencart
9 лет назад
Besfamilny
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров