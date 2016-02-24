Создание базы данных с сайтов (парсинг)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки220 просмотров

Необходимо создать базы данных из определенных сайтов (интернет-магазины).

сайтов около 100шт, далее возможно будет больше. За базу одного сайта - 150руб.

В базе должно быть следующее: категория товара, название товара, описание товара и характеристики, цена товара, ссылка на фото товара. Более конкретный пример можно посмотреть в прикрепе.

9 лет назад
forautoshop
Иванов 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_ts
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-1)
9 лет назад
$200
5 дней
Исполнитель пропал, никакой информации не оставил. Выполнил только часть работы и все. Не рекомендую работать с данным человеком...

Заявки фрилансеров

sasha_ts
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-1)
9 лет назад