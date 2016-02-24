Сделать NULL версию SimplaCMS

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Привет!

Необходимо сделать полный null и автоматический инсталятор SimplaCMS

Полный null подразумевает под собой:

1 – ПОЛНОСТЬЮ рабочую CMS без какого либо упоминания SimplaCMS

2 – Переименование системной папки simplacms (в manager)

3 – Еще раз повторюсь — ПОЛНАЯ  работоспособность системы

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9 лет назад
starooskolskiy
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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