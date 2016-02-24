Верстка и натяжка дизайна на вебассист

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Требуется верстка и натяжка дизайна на вебассист

Верстка - адаптив. 

Версия вебассиста - старая, 6я, на смарти шаблонах. 

Нужно внедрить новый дизайн, не убив функционал магазина. 

Дизайн сейчас в процессе, в приложении можно посмотреть каким он будет.

Страниц верстать и внедрять всего 6. 

Указывайте приблизительную стоимость и сроки. 

9 лет назад
insget
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров