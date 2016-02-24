Уж простите, не знаю как правильно это называется, нужно поменять цены на сайте, а для этого нужно выгрузить прайс и потом уже с измененными ценами его загрузить обратно. В самом функционале сайта(не уверенна, что правильно ...
Верстка и натяжка дизайна на вебассист
Требуется верстка и натяжка дизайна на вебассист
Верстка - адаптив.
Версия вебассиста - старая, 6я, на смарти шаблонах.
Нужно внедрить новый дизайн, не убив функционал магазина.
Дизайн сейчас в процессе, в приложении можно посмотреть каким он будет.
Страниц верстать и внедрять всего 6.
Указывайте приблизительную стоимость и сроки.
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