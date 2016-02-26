Joomla3+virtuemart - Поправить форму вывода фильтра товара.

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Закрыт2 заявки166 просмотров

Необходимо поправить, /переделать форму вывода фильтра магазина и сделать похожую на Подбор Шин на www.rezina.cc или http://shina23.ru  Используемый фильтр Custom Filters v.2.2.9

9 лет назад
Oleg-Donbass
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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