Создать интернет-магазин услуг

Здравствуйте! Мне нужен сайт следующего вида:

1) Требуется сайт, на котором можно будет выбирать услугу (заказ текста, который придет к нам на e-mail после оплаты через, например, ситему nextpay; заказ добавляемой нами генерируемой для пользователя информации, которая появится сразу). Выбрав услугу, с помощью удобного "галочного" интерфейса - надо будет, чтобы клиент смог выбрать подходящие для него параметры (возраст, его ссылки + сообщение).

В принципе, это всё. Главная страница, на которой представлены ссылки на основные услуги, и доп. страницы этих услуг, получается. Регистрация пользователям здесь нужна или нет - мы не в курсе, рассчитываем на знающих людей.