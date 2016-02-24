Создать интернет-магазин услуг

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Закрыт11 заявок199 просмотров

Здравствуйте! Мне нужен сайт следующего вида: 

1) Требуется сайт, на котором можно будет выбирать услугу (заказ текста, который придет к нам на e-mail после оплаты через, например, ситему nextpay; заказ добавляемой нами генерируемой для пользователя информации, которая появится сразу). Выбрав услугу, с помощью удобного "галочного" интерфейса - надо будет, чтобы клиент смог выбрать подходящие для него параметры (возраст, его ссылки + сообщение).

В принципе, это всё. Главная страница, на которой представлены ссылки на основные услуги, и доп. страницы этих услуг, получается. Регистрация пользователям здесь нужна или нет - мы не в курсе, рассчитываем на знающих людей.  

9 лет назад
StasVlad
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва

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