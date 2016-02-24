Уж простите, не знаю как правильно это называется, нужно поменять цены на сайте, а для этого нужно выгрузить прайс и потом уже с измененными ценами его загрузить обратно. В самом функционале сайта(не уверенна, что правильно ...
Создать интернет-магазин услуг
Здравствуйте! Мне нужен сайт следующего вида:
1) Требуется сайт, на котором можно будет выбирать услугу (заказ текста, который придет к нам на e-mail после оплаты через, например, ситему nextpay; заказ добавляемой нами генерируемой для пользователя информации, которая появится сразу). Выбрав услугу, с помощью удобного "галочного" интерфейса - надо будет, чтобы клиент смог выбрать подходящие для него параметры (возраст, его ссылки + сообщение).
В принципе, это всё. Главная страница, на которой представлены ссылки на основные услуги, и доп. страницы этих услуг, получается. Регистрация пользователям здесь нужна или нет - мы не в курсе, рассчитываем на знающих людей.
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