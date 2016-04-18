Ищем спеца по opencart.

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Завершен9 заявок205 просмотров

Необходимо перенести существующий магазин на сиcтему opencart.

Все подробности в личке.

Opencart
9 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$140
7 дней
Отличный специалист, всегда на связи. Рекомендую.
Все ок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад