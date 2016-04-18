Мы работаем на самописной системе управления, написанной на php5. По ссылке http://uas-ekt.ru/file/cms.zip система управления ( для примера, есть более поздняя версия) , она предоставляется, но необходимо спрограммировать модули согласно верстке ( каталог, корзина, акции, контакты, страницы ...
Ищем спеца по opencart.
Необходимо перенести существующий магазин на сиcтему opencart.
Все подробности в личке.
Выбранный исполнитель
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