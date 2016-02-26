Требуется программист для создания сайта на php

Мы работаем на самописной системе управления, написанной на php5.

По ссылке http://uas-ekt.ru/file/cms.zip система управления ( для примера, есть более поздняя версия) , она предоставляется, но необходимо спрограммировать модули согласно верстке ( каталог, корзина, акции, контакты, страницы с описанием продукции) ( с использованием существующей системы управления) , ссылки на страницы верстки во вложенном файле.

Приветствуется опыт разработки проектов различной сложности.

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