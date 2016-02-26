Тех поддержка интернет магазина на платформе ShopScript6

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Закрыт2 заявки145 просмотров

в интернет-магазине нужно сделать ряд изменений и доработок (список изменений предоставлю) с последующим сотрудничеством на постоянной основе по вопросам тех.поддержки магазина.

9 лет назад
grvaan83
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров