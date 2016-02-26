Тех поддержка интернет магазина на платформе ShopScript6

Здравствуйте! Мне нужен сайт следующего вида: 1) Требуется сайт, на котором можно будет выбирать услугу (заказ текста, который придет к нам на e-mail после оплаты через, например, ситему nextpay; заказ добавляемой нами генерируемой для пользователя информации, ...