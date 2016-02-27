Сделать из сайта Joomla интернет магазин

Сейчас есть сайт на последней версии жумла в виде сайта-каталога, где категории товаров занесены как обычные "Материалы", а внутри категорий просто html таблички какие товары бывают в этой категории

Нужно преобразовать этот сайт в интернет магазин. Занести товары (около 1500 шт). Настроить способы оплаты, регистрацию, корзину (с верстками).

В каментах предлагайте сроки, стоимость, на каком плагине будете делать и обоснование почему именно на нем. Укажите наличие опыта, с примерами.