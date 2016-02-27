Интернет магазин цифровых товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок215 просмотров

1) Дизайн сайта

2) авто проверка платежа (webmoney, btc blockchain, visa/mastercard) и выдача товара покупателю

9 лет назад
AJnvruurHA
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров