Необходимо перенести существующий магазин на сиcтему opencart. Все подробности в личке.
Интернет магазин цифровых товаров
1) Дизайн сайта
2) авто проверка платежа (webmoney, btc blockchain, visa/mastercard) и выдача товара покупателю
Заявки фрилансеров
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