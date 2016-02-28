Правки по модулю (oscommerce)

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Магазин oscommerce

Модуль edit_orders - редактирование заказа.

http://addons.oscommerce.com/info/1435

1. Сделать поблочное  сохранение данных - аяксом без перезагрузки страницы.

2. Изменить отображение цены товара 

3. Убрать суммирование скидок в акционных товаров (сделать это галочкой)

Ссылка на видео. Объяснение тех. задания.

instore.kz/1/Тех. задание - по поводу приема заказа менеджером - убрать суммирование товаров в расчете акций(скидок).avi

Цена и сроки, плиз, указывайте.

Оплата wmz после приемки работы.

9 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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