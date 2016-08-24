Сайт: торговля A/M  запчастями + обработка прайсов

Необходимо сделать упрощенную версию сайта http://westoil.ru

Собираем на стандартной CMS-ке, с возможностью дальнейшего расширения. От WestOil оставляем:

1) Наверху строку с ссылками, на статическую информацию. Вроде "КОНТАКТЫ; РЕЖИМ РАБОТЫ; СХЕМА ПРОЕЗДА; ДОСТАВКА; СПОСОБЫ ОПЛАТЫ и пр.»

2) Простейший ЛК, где клиент может оформить мониторить состояние своего заказа.

3) Сделать систему поиска по прайсам поставщиков. Аналог на WestOil "Поиск запчасти по номеру в Интернет-магазине» (см. главную страницу).

Желательный алгоритм обработки прайсов следующий: Поставщики ежедневно присылают новые прайсы на спец. E-Mail, откуда они подтягиваются скрипом и добавляются/обновляются в списке товаров на сайте. После чего клиент может их искать в строке поиска на сайте, пример запроса: http://westoil.ru/Search/Article?SearchText=902101

Образцы прайсов в прицепе к проекту. Также вы можете предложить свое решение для обработки прайсов.

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