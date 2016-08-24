Сайт: торговля A/M  запчастями + обработка прайсов

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Завершен9 заявок313 просмотров

Необходимо сделать упрощенную версию сайта http://westoil.ru 

Собираем на стандартной CMS-ке, с возможностью дальнейшего расширения. От WestOil оставляем:

1) Наверху строку с ссылками, на статическую информацию. Вроде "КОНТАКТЫ; РЕЖИМ РАБОТЫ; СХЕМА ПРОЕЗДА; ДОСТАВКА; СПОСОБЫ ОПЛАТЫ и пр.» 

2) Простейший ЛК, где клиент может оформить мониторить состояние своего заказа.

3) Сделать систему поиска по прайсам поставщиков. Аналог на WestOil "Поиск запчасти по номеру в Интернет-магазине» (см. главную страницу).

Желательный алгоритм обработки прайсов следующий: Поставщики ежедневно присылают новые прайсы на спец. E-Mail, откуда они подтягиваются скрипом и добавляются/обновляются в списке товаров на сайте. После чего клиент может их искать в строке поиска на сайте, пример запроса: http://westoil.ru/Search/Article?SearchText=902101 

Образцы прайсов в прицепе к проекту. Также вы можете предложить свое решение для обработки прайсов.

От Вас цена + сроки. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги на выбор.

9 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$100
20 дней
Все прошло хорошо.
Все нормально

Заявки фрилансеров

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад