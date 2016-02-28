Перенос сайта Opencard на версию 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки173 просмотра

Перенос сайта с Opencard Version 1.5.4.1 на 2.0

ТЗ во вложении

9 лет назад
Askhat
Аскар 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров