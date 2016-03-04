Правки интернет-магазина на Drupal 7

Добрый день!

Имеется интернет-магазин изделий из кожи и меха на Drupal 7.41.

При добавлении товара у каждого товара необходимо указывать размер. Если необходимо добавить модель шубы у которой есть 10 размеров, необходимо добавить 10 одинаковых товаров (с разными размерами) и все эти 10 одинаковых товаров будут представлены в каталоге. Это очень неудобно.

Необходимо сделать следующее: при добавлении товара реализовать возможность выбора необходимых размеров и вывод доступных размеров на карточке товара (цена товара не зависит от размера, поэтому поле размер - это всего лишь информационное поле, которое в процессе оформления заказа не участвует). После реализации этой задачи соответственно в каталоге не будут формироваться дубли товаров с различными размерами и будет намного удобней добавлять товары в магазин.

В комментариях пишите стоимость и сроки по проекту.

Также на перспективу имеется много небольших задач по этому интернет-магазину.