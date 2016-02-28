Shop script 6 - раскрыть субкатегории в категории

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Cms Shop script 6

Нужно раскрыть субкатегории в категории - дописать код

    {if $category.subcategories}

   

       

            {foreach $category.subcategories as $sc}

           

           

            {if isset($sc.params.image)}

               

           {/if}

               

{$sc.name|escape}

           

           

            {/foreach}

           
 

       

    {/if}

9 лет назад
droni4
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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