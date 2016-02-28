Необходимо настроить выгрузку товаров (прайслиста) OpenCart 1.5.6.3 для hotline.ua и price.ua Срочно!
Shop script 6 - раскрыть субкатегории в категории
Cms Shop script 6
Нужно раскрыть субкатегории в категории - дописать код
{if $category.subcategories}
{foreach $category.subcategories as $sc}
{if isset($sc.params.image)}
{/if}
{$sc.name|escape}
{/foreach}
{/if}
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