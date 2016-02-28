Разработка сервиса интернет-магазинов Asp.net(c#) / MVC

Требуется программист на удаленную работу для участия в разработке Сервиса создания интернет-магазинов.

Сервис уже запущен, требуется его улучшение, развитие, задачи разноплановые, в идеале требуется программист-универсал, способный решить как функциональную задачу, задачу по обработке данных, так и интерфейсную задачу.

Проект единственный в своем роде, помимо зарплаты Вы получите хороший опыт, интересные задачи, работа с программистами со стажем, возможность проявить себя в разных областях от разработки до проектирования интерфейсов.

Требуемые навыки: ASP.net + MVC + C# + EntityFramework + MS SQL + уметь верстать + Js/jquery.

Приветствуется умение работать с GIT, MS SQL, участие или собственная разработка чего то большего кроме сайта-визитки.

Опыт работы в описываемых квалификациях – от 1 года.

Необходимы практические (с примерами выполненного) навыки работы по верстке, js/jquery, ASP.net MVC, а не просто "читал".

Время занятости: 2-3 дня в неделю.

От Вас нужна заинтересованность в работе, ответственность интерес к Web-разработке.