Перенос сайта с Opencard Version 1.5.4.1 на 2.0 ТЗ во вложении
Интернет-магазин
Для внесения ряда правок необходим специалист, знакомый с данным продуктом. Жду заявок, ТЗ по запросу.
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