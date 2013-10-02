Дизайн главной страницы сайта и логотип

$130
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок2727 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100
#2$20
#3$10

Требуется дизайн для главной страницы сайта poisk.aero.

Нужен логотип + собственно дизайн.

Дизайн по ширине — не «резиновый», нужны поля справа-слева.

Должны быть отображены: таблица последних найденных лучших цен по 10 аэропортам с группировкой по странам и переключением по месяцам вылета (см. образец на www.chabooka.ru), форма поиска, место для баннера, зона для общего текста.

Сайты коллег, на которые имеет смысл обратить внимание:

http://www.aviasales.ru

http://cheapavia.com/

http://sindbad.ru/ru

http://www.charterbilet.ru/

http://www.clickavia.ru/

http://avia.biletdv.ru/tabid/339/default.aspx

http://www.trip.ru/

От победителя потребуется (без дополнительной оплаты) «порезать» полученный дизайн на div' ы с соответствующими фонами (выполненными на единой картинке, чтобы не загружать каждый элемент).

От второго и третьего призеров этого не потребуется, но мы оставляем за собой право использовать эти варианты.

10 лет назад
visit1
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Победители конкурса
Sagora
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
Симпатично нарисовано, грамотно порезано, быстро сделаны исправления и устранены недочеты.
Хороший конкурс, приятный заказчик. Всем рекомендую))
YameROON
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#2
Awe
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
#3
Без изысков, лаконично, с парой интересных элементов. Переформатировал в нужный формат.
Рекомендую к сотрудничеству, был рад участию в конкурсе. Всё отлично.
Заявки фрилансеров
Sagora
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
YameROON
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#2
Awe
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
#3
  • Похожие заказы

  • Доработать существующий дизайн.

    Есть макеты в psd , есть недоверстанный сайт , есть идеи по внешнему виду сайта Все это нужно собрать воедино и выдать макеты в psd (со всеми правками заказчика) т.е. где-то поправить кнопки, где-то ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн шапки блога

    $50

    Нужно сделать дизайн шапки для блога "о наручных часах, стиле и моде". Лаконичный стильный дизайн на светлом фоне. Размер 940 на 100 пикс. Остальные данные по содержанию сообщу выбранному исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн раздела каталога

    $500

    Есть сайт уже готовый. Решили сделать раздел с каталогом товаров и оформлением заказа, для которого и требуется отрисовать дизайн в соответствии с фирменным стилем и стилем самого сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн строительно сайта

    $150

    Здравствуйте, коллеги! Для выполнения регулярных заказов требуется хороший дизайнер с адекватными расценками. Объем заказов 5-8 дизайнов в месяц. Первый проект уже есть, описание ниже. --------------- Требуется дизайн строительной компании, главная+типовая внутренняя страница. Бриф прикладываю. Пример того что нравится: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется дизайнер, верстальщик

    Здравствуйте, коллеги. На периодические сдельные работы требуются дизайнер и верстальщик. Идеально, если в одном лице. В предложениях прошу указать: опыт, несколько ваших лучших работ, финансовые аппетиты (за одну работу: 2-3 варианта черновика, возможные правки, окончательная ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн страницы заказа

    Требуется разработать дизайн страницы заказа персонализированного продукта в рамках существующего дизайна сайта. Страница заказа имеет много различных полей, выпадающих меню, вариантов выбора, при которых меняются и другие элементы. Важно подойти к задаче не только с ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо отрисовать дизайн для сайта тематики проектирование и обследование зданий и сооружений. Нужны три типа страниц: главная, страница контента и страница раздела. Интересует цена и срок. Без указания вышеперечисленного предложения будут отклоняться без прочтения. Оплата исключительно по факту выполнения, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад