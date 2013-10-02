Дизайн главной страницы сайта и логотип

# 1 — $ 100 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Требуется дизайн для главной страницы сайта poisk.aero.

Нужен логотип + собственно дизайн.

Дизайн по ширине — не «резиновый», нужны поля справа-слева.

Должны быть отображены: таблица последних найденных лучших цен по 10 аэропортам с группировкой по странам и переключением по месяцам вылета (см. образец на www.chabooka.ru), форма поиска, место для баннера, зона для общего текста.

Сайты коллег, на которые имеет смысл обратить внимание:

http://www.aviasales.ru

http://cheapavia.com/

http://sindbad.ru/ru

http://www.charterbilet.ru/

http://www.clickavia.ru/

http://avia.biletdv.ru/tabid/339/default.aspx

http://www.trip.ru/

От победителя потребуется (без дополнительной оплаты) «порезать» полученный дизайн на div' ы с соответствующими фонами (выполненными на единой картинке, чтобы не загружать каждый элемент).

От второго и третьего призеров этого не потребуется, но мы оставляем за собой право использовать эти варианты.