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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
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Ответный отзыв
Благодарю за интересный конкурс, рекомендую к сотрудничеству!
$51
10 баллов
11 лет назад
HTML
Артем очень быстро сообразил что делать. Рисует прекрасно. Соблюдая все сроки и всё время был онлайн. Приятно работать. Рекомендую, так как человек действительно знает, что делает. Будут проекты - обязательно буду работать вновь и вновь! Качество на высоте.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задачи были поставлены четко, было приятно сотрудничать. Рекомендую!
$150
10 баллов
12 лет назад
Клевый дизайнер. Не отнимая времени на обсуждение сгенерил кучу вариантов дизайна, из которых я уже выбрал подходящий. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, был рад принять участие в интересном конкурсе, рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
12 лет назад
Без изысков, лаконично, с парой интересных элементов. Переформатировал в нужный формат.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству, был рад участию в конкурсе. Всё отлично.
$30
10 баллов
12 лет назад
Отличный flash дизайнер, хорошо понял поставленную задачу и оперативно внес необходимые изменения. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень доволен проведенным конкурсом. Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.