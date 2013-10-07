Awe

Артем Awe

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Naidorf
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Дизайн одностраничника
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Благодарю за интересный конкурс, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
windowsho
Николай 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$51
10 баллов
11 лет назад
Есть утвержденный макет, нужно рисовать и верстать
HTML
Артем очень быстро сообразил что делать. Рисует прекрасно. Соблюдая все сроки и всё время был онлайн. Приятно работать. Рекомендую, так как человек действительно знает, что делает. Будут проекты - обязательно буду работать вновь и вновь! Качество на высоте.
Отличный заказчик, задачи были поставлены четко, было приятно сотрудничать. Рекомендую!
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Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)
$150
10 баллов
12 лет назад
Дизайн главной страницы партнерской программы
Клевый дизайнер. Не отнимая времени на обсуждение сгенерил кучу вариантов дизайна, из которых я уже выбрал подходящий. Рекомендую!
Отличный заказчик, был рад принять участие в интересном конкурсе, рекомендую к сотрудничеству!
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visit1
52 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Дизайн главной страницы сайта и логотип
Без изысков, лаконично, с парой интересных элементов. Переформатировал в нужный формат.
Рекомендую к сотрудничеству, был рад участию в конкурсе. Всё отлично.
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rixmedia
Антон 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сделать GIF или flash для сайта
Отличный flash дизайнер, хорошо понял поставленную задачу и оперативно внес необходимые изменения. Рекомендую!
Очень доволен проведенным конкурсом. Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
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