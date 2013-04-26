Есть сайт http://internet-chekhov.ru/, на главной странице присутствует текст, надо этот текст переделать в картинки (наглядные схеме в виде картинок) Область разработки (проекта):, которая идет после видео на странице и далее ниже. Также можно ...
- $100Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $38
На визитке должно быть следующее: Ввизитка односторонняя. Чеховский Компьютерный Центр. (каждое слово с большой буквы) www.pcglobal.ru Тел. 8–915–1–777–500 Ремонт компьютеров и ноутбуков; Установка Windows, Apple; ...Дизайн продукции3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
На визитке должно быть следующее: Чеховский Компьютерный Центр. (каждое слово с большой буквы) www.PcGlobal.ru Тел. 8–915–1–777–500 Ремонт компьютеров и ноутбуков; Установка Windows, ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Нужен верстальщик, хорошо понимающий в сайтостороении ))) на 1С- Битрикс. Сайт: http://internet-chekhov.ru/ Требуется поддержка сайта, внесение изменений, верстка, замена, создание модулей, элементов дизайна, итд ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $29
!*Визитка 2-х сторонняя. Сторона 1 (обязательное размещение логотипа .cdr) Подключение интернет на дачу в Чеховском районе. Высокоскоростной интернет; до 20 Мбит/сек. Абсолютно безлимитный интернет. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Надо для сайта http://internet-chekhov.ru/ сделать рерайтинг и написать тексты. Требуются копирайтеры, (технического склада ума и хорошо разбирающихся в компьютерах), со знанием технологии подключения беспроводного интернет (3G, LTE), беспроводной интернет в загородный дом или на ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/ Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны. Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Необходимо сделать GIF или flash для сайта http://internet-chekhov.ru (правое меню). Идея следующая: Каждому, новому абоненту интернет ИнтерКом, (подключившемуся абоненту) Лицензионный антивирус Касперского-2013, в подарок. Слова можно переставлять ли ...Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $60
Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/ Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны. Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть видео,http://files.mail.ru/562070FA0550446A9968A413D021B227, надо его изменить, что бы в видео фигурировала только наша компания «ИнтерКом" Чехов http://files.mail.ru/D17867C07CA74DC8BF384E8BF1473ECC, лишние реквизиты сторонней компании удалить. Наш логотип и под логотипом телефон 8-916-177-00-70Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $65
Надо сделать логотип для интернет компании в г.Чехов, Московская обл. Компания занимается подключением беспроводного интернета в частных домах, коттеджах на дачах. Название компании: Интерком (в логотипе можно приписывать Чехов (Чехов это ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть видео allo-internet.ru/solution..., надо его изменить, что бы в видео фигурировала наша компания "Умный дом Чехов" Озвучить телефон: 8-916-990-75-90, лишние реквизиты удалить.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Тематика: Подключение интернет в частных домах в г.Чехов (Московская область) Беспроводной интернет. Internet-chekhov.ru Всё описание в прикреплённом файле. (там бриф и примерный макет) Почитайте внимательно бриф и макет сайта в Excel (макет ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад