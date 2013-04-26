rixmedia

Антон rixmedia

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
10
безопасных платежей

  • Дизайн статьи, текст переделать в картинки

    $100

    Есть сайт http://internet-chekhov.ru/, на главной странице присутствует текст, надо этот текст переделать в картинки (наглядные схеме в виде картинок) Область разработки (проекта):, которая идет после видео на странице и далее ниже. Также можно ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн визитки компьютернего сервиса

    $38

    На визитке должно быть следующее: Ввизитка односторонняя. Чеховский Компьютерный Центр. (каждое слово с большой буквы) www.pcglobal.ru Тел. 8–915–1–777–500 Ремонт компьютеров и ноутбуков; Установка Windows, Apple; ...

    Дизайн продукции3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сложная, сайт ИнтерКом, на 1С- Битрикс

    Доброго времени суток! Нужен верстальщик, хорошо понимающий в сайтостороении ))) на 1С- Битрикс. Сайт: http://internet-chekhov.ru/ Требуется поддержка сайта, внесение изменений, верстка, замена, создание модулей, элементов дизайна, итд ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Визитка Интернет провайдера ИнтерКом

    $29

    !*Визитка 2-х сторонняя. Сторона 1 (обязательное размещение логотипа .cdr) Подключение интернет на дачу в Чеховском районе. Высокоскоростной интернет; до 20 Мбит/сек. Абсолютно безлимитный интернет. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать текст для сайта интернет компании.

    $250

    Надо для сайта http://internet-chekhov.ru/ сделать рерайтинг и написать тексты. Требуются копирайтеры, (технического склада ума и хорошо разбирающихся в компьютерах), со знанием технологии подключения беспроводного интернет (3G, LTE), беспроводной интернет в загородный дом или на ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконки комплектов для подключения к интернету

    $50

    Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/ Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны. Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать GIF или flash для сайта

    $30

    Необходимо сделать GIF или flash для сайта http://internet-chekhov.ru (правое меню). Идея следующая: Каждому, новому абоненту интернет ИнтерКом, (подключившемуся абоненту) Лицензионный антивирус Касперского-2013, в подарок. Слова можно переставлять ли ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Картинки комплектов подключения к интернет

    $60

    Для сайта: http://internet-chekhov.ru/shop/ Это беспроводной интернет для загородных домов, когда выделенные линии не доступны. Наша компания проводит тестирование сигнала интернет в районе (где проживает клиент) и подбирает лучшего провайдера по скорости и тарифу ...

    Иконки и Пиксель-артнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактироване видео

    $50

    Есть видео,http://files.mail.ru/562070FA0550446A9968A413D021B227, надо его изменить, что бы в видео фигурировала только наша компания «ИнтерКом" Чехов http://files.mail.ru/D17867C07CA74DC8BF384E8BF1473ECC, лишние реквизиты сторонней компании удалить. Наш логотип и под логотипом телефон 8-916-177-00-70

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип интернет провайдера Интерком

    $65

    Надо сделать логотип для интернет компании в г.Чехов, Московская обл. Компания занимается подключением беспроводного интернета в частных домах, коттеджах на дачах. Название компании: Интерком (в логотипе можно приписывать Чехов (Чехов это ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редактирование видео

    $50

    Есть видео allo-internet.ru/solution..., надо его изменить, что бы в видео фигурировала наша компания "Умный дом Чехов" Озвучить телефон: 8-916-990-75-90, лишние реквизиты удалить.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание дизайна сайта для интернет компании

    $250

    Тематика: Подключение интернет в частных домах в г.Чехов (Московская область) Беспроводной интернет. Internet-chekhov.ru Всё описание в прикреплённом файле. (там бриф и примерный макет) Почитайте внимательно бриф и макет сайта в Excel (макет ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

sf-i-nx
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$29
10 баллов
11 лет назад
Визитка Интернет провайдера ИнтерКом
СПС
Отличный дизайн!, Своевременные доработки. Приятно было работать с Юрием.
Ответный отзыв
Korotkevych
Никита 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
8 баллов
11 лет назад
Дизайн статьи, текст переделать в картинки
Анатолий очень отзывчивый заказчик, понимающий работу исполнителей. Было приятно с ним работать!
Никита отлично понял суть нашего задания, домыслил наш проект и выполнил всё на отлично! Мы обьявили его победителем! Говорим ему огромное Спасибо!!!
Ответный отзыв
zuvaari
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
$20
10 баллов
11 лет назад
Дизайн статьи, текст переделать в картинки
Была рада участвовать в интересном конкурсе!
Елена уловила суть нашего сложного задания, мы всей командой рекомендуем работать с Еленой в сложных или не определённых заданиях! Ставим Елене наивысшую оценку за исполнение!
Ответный отзыв
Andrew_Miko
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Дизайн статьи, текст переделать в картинки
Благодарю за конкурс !
Всё отлично исполнено!
Ответный отзыв
runboy
Остап 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Дизайн визитки компьютернего сервиса
Мгновенная оплата. Только положительные емоции. Спасибо за ваш выбор.
Отличное исполнение, + Креативное решение и красивый дизайн, очень понравилась работать с Остапом! Мгновенное исправление заказа, Благодарю за работу!!!
Ответный отзыв
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