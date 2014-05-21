Дизайн статьи, текст переделать в картинки

# 1 — $ 70 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Есть сайт http://internet-chekhov.ru/, на главной странице присутствует текст, надо этот текст переделать в картинки (наглядные схеме в виде картинок)

Область разработки (проекта):, которая идет после видео на странице и далее ниже.

Также можно область статьи разделать на части, например ссылка и далее выплывающее меню с текстом, итд на что воображение хватит...

Можно текст сокращать и засовывать в оформление.

В разделе; Увеличение скорости интернет модема, мобильных операторов в 2-4 раза: ……. См.приложение к заданию (конкурсу)

Добавление картинок приветствуется

Идея состоит в том,: Т.к клиент на сегодняшний момент не хочет вчитываться в текст, ему надо видеть информирующие картинки.

Пример сайта http://одно-кольцо.рф/ Надо сделать по дизайну примерно тоже самое,

Все вопросы по проекту, в личку.