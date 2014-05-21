Дизайн статьи, текст переделать в картинки

profacademy.ru 1) Шапки сайта 2) Визуализации и формы обратной связи для всех направлений. 3) Ниже формы преимущества компании . То есть нужно разработать только общий дизайн, а под каждое направление только подобрать картинку для визуализации. В меню есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://internet-chekhov.ru/, на главной странице присутствует текст, надо этот текст переделать в картинки (наглядные схеме в виде картинок)
Область разработки (проекта):, которая идет после видео на странице и далее ниже.
Также можно область статьи разделать на части, например ссылка и далее выплывающее меню с текстом, итд на что воображение хватит...
Можно текст сокращать и засовывать в оформление.
В разделе; Увеличение скорости интернет модема, мобильных операторов в 2-4 раза: ……. См.приложение к заданию (конкурсу)
Добавление картинок приветствуется
Идея состоит в том,: Т.к клиент на сегодняшний момент не хочет вчитываться в текст, ему надо видеть информирующие картинки.
Пример сайта http://одно-кольцо.рф/ Надо сделать по дизайну примерно тоже самое,
Все вопросы по проекту, в личку.
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