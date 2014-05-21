Дизайн статьи, текст переделать в картинки

$100
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки998 просмотров
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#1$70
#2$20
#3$10

Есть сайт http://internet-chekhov.ru/, на главной странице присутствует текст, надо этот текст переделать в картинки (наглядные схеме в виде картинок)

Область разработки (проекта):, которая идет после видео на странице и далее ниже.

Также можно область статьи разделать на части, например ссылка и далее выплывающее меню с текстом, итд на что воображение хватит...

Можно текст сокращать и засовывать в оформление.

В разделе; Увеличение скорости интернет модема, мобильных операторов в 2-4 раза: ……. См.приложение к заданию (конкурсу)

Добавление картинок приветствуется

Идея состоит в том,: Т.к клиент на сегодняшний момент не хочет вчитываться в текст, ему надо видеть информирующие картинки.

Пример сайта http://одно-кольцо.рф/ Надо сделать по дизайну примерно тоже самое,

Все вопросы по проекту, в личку.

10 лет назад
rixmedia
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победители конкурса
Andrew_Miko
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#3
Всё отлично исполнено!
Благодарю за конкурс !
Korotkevych
Никита 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
#1
Никита отлично понял суть нашего задания, домыслил наш проект и выполнил всё на отлично! Мы обьявили его победителем! Говорим ему огромное Спасибо!!!
Анатолий очень отзывчивый заказчик, понимающий работу исполнителей. Было приятно с ним работать!
zuvaari
Елена 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#2
Елена уловила суть нашего сложного задания, мы всей командой рекомендуем работать с Еленой в сложных или не определённых заданиях! Ставим Елене наивысшую оценку за исполнение!
Была рада участвовать в интересном конкурсе!
Заявки фрилансеров
Andrew_Miko
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#3
Korotkevych
Никита 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
#1
zuvaari
Елена 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#2
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