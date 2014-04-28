Редизайн и доработка сайта

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок220 просмотров
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Требуется провести легкий редизайн и доработку, а так же последующую верстку существующего сайта. ТЗ в личку. Просьба обращаться только исполнителям, с которыми возможен реальный контакт вне сети. Все заявки скрыты.

10 лет назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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