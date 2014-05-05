Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗавершен47 заявок297 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать лендинг по образцу http://unbounce.com/photos/wistia.jpg

Отличия:

- текст будет по-русски;

- вместо картинки видео-ролик (нужно стильно оформить рамку);

- в блоке регистрации кроме емейл нужно запрашивать имя;

- над строкой регистрации вставить таймер;

- под строкой регистрации социальные кнопки;

Дизайн лендинга
10 лет назад
Imanager
Андрей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Лена - самый дисциплинированный фрилансер из всех, кого я знаю. :) С ней очень удобно работать. Кроме того, она отличный дизайнер. Рекомендую!
Спасибо, Андрей за проект. Четко поставленная задача, быстрая оплата и обратная связь. Мои рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Инфографика "как оформить заказ на сайте"

    Доброго времени суток! Необходима инфографика, чтобы вкратце и понятно объяснить клиентам как можно сделать заказ на сайте, причем сделать это с продающим подтекстом. Какие у клиента есть выгоды и что он получит. Все должно быть качественно, креативно. Инфографика ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Летняя "шапка" для сайта

    Добрый день! Сайту http://fl.info-dvd.ru/ нужна летняя шапка. Формального ТЗ нет. Исполнителю нужно будет прочитать продажник и предложить свой вариант шапки, который вписывается в эти критерии: - по размерам совпадает с действующим вариантом; - выполнен в летних цветах (новый ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн + верстка одностраничника

    Нужно сделать и сверстать простенький дизайн одностраничника в html. Тематика: коммерческое предложение. ТЗ с текстом прикрепил, изображения дошлю. В заявке укажите вашу цену. Сроки: сделать до 5 апреля. Оплата вебмани.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO сайт

    $500

    Нужно сделать несколько страниц для cайта рекламного агентства. Дизайн который нравится: http://vintage.com.ua/ Яркий, впечатляющие, динамичные и живые промо сайты. На страницах нашего сайта представлены факты и статистика. Для максимальной наглядности нужно отобразить эти данные с помощью инфографики. ТЗ отправлю ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется web-дизайн для сайта

    $500

    Требуется разработка web-дизайна главной и доп страниц. Сайт на тематику внешнеэкономической деятельности. У компании имеется свой логотип и фирменные цвета (по уже имеющимся сайтам). Подробное техническое задание на e-mail выбранному исполнителю. Просьба оставлять заявки только ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать шапку интернет-магазина

    Требуется по эскизу нарисовать шапку интернет-магазина одежды. Образец есть просто нужно все сделать красиво. Написать название и сделать простой небольшой прозрачный логотип из названия.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайнер для стартапа образовательной тематики

    $1000

    В команду образовательного стартапа талантливый веб-дизайнер с креативным мышлением, со страстью к экспериментам, с рвением творить, с любовью относящийся к своему делу Работы много, потребуется практически полное включение в проект. Подробности — в личной переписке (большая просьба ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно изменить в шапку

    в этой картинке http://trkl.ru/bitrix/templates/trkl/images/back3.jpg нужно заменить желтую машину европейца можно вот эту http://www.sunhome.ru/UsersGallery/wallpapers/195/7155332.jpg исходников нету, пишите цену, нужно сделать до завтра.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта магазина тканей

    Нужен дизайн сайта компании, занимающейся оптовыми и розничными продажами тканей и фурнитуры. Существуют следующие требования: компания работает в Калининграде с 1993 года. В дизайне надо это (то что долго работают), отобразить например переходом Кёнигсберга (так раньше назывался ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад