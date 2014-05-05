Дизайн лендинга

Доброго времени суток! Необходима инфографика, чтобы вкратце и понятно объяснить клиентам как можно сделать заказ на сайте, причем сделать это с продающим подтекстом. Какие у клиента есть выгоды и что он получит. Все должно быть качественно, креативно. Инфографика ...
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Нужно нарисовать лендинг по образцу http://unbounce.com/photos/wistia.jpg
Отличия:
- текст будет по-русски;
- вместо картинки видео-ролик (нужно стильно оформить рамку);
- в блоке регистрации кроме емейл нужно запрашивать имя;
- над строкой регистрации вставить таймер;
- под строкой регистрации социальные кнопки;
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