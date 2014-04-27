Дизайн сайта магазина тканей

Добрый день. Компания создает и продает модули к интернет-магазинам на базе Magento. Модулей (продуктов) будет не много. Поэтому нужен дизайн не под обычный шаблонный каталог, а что-то более индивидуальное и привлекающее внимание. Чтобы было понятно, ...