Дизайн сайта магазина тканей

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок267 просмотров
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Нужен дизайн сайта компании, занимающейся оптовыми и розничными продажами тканей и фурнитуры.

Существуют следующие требования:

компания работает в Калининграде с 1993 года. В дизайне надо это (то что долго работают), отобразить например переходом Кёнигсберга (так раньше назывался Калининград) в Калининград, сделать это фоном).

Сам сайт простой 5ти страничная визитка, не интернет магазин.

Дизайн сайта
10 лет назад
westsky
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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