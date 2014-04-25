Редизайн сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки297 просмотров
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Требуется редизайн сайта www.russianflower.ru.

Мини тз: весь функционал, цветовая гамма, должно остаться прежним, нужно красивое оформление и компоновка.

Работа через Безопасную сделку до полного утверждения макета дизайна.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
axromeev
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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