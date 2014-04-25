Надо рисовать дизайн для сайта (шубы)

Ищу порядочного дизайнера, который не пропадает и держит свое слово.

Сайт тематики шубы.

Надо начать сегодня. предоставить в 2_х вариантах, одно по нашим сценарием, второй по вашему (только главную страницу), после подтверждении главной страницы уже будем доработать один (какой выберем).

никаких предоплат.

4000 рублей за проект. (кому не устраивает - прошу не писать ничего)

UPD: сразу дайте посмотреть ваши работы по теме (именно дизайн сайтов)