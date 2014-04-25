Дизайн одностраничного сайта (лендинга)

Нужны хорошие и быстрые дизайнеры сайтов. Есть много заказчиков. Интересует долгосрочное сотрудничество Условия сотрудничества: 1. Делаете несколько вариантов простых примерных вариантов дизайна на основе шаблонов. 2. После согласования с клиентом дорабатываете дизайн 3. Вы сами, напрямую будете общаться с ...