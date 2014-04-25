Дизайн одностраничного сайта (лендинга)

Создать дизайн и верстку работающего сайта YACEX.RU Подробная инструкция и задание - в прикрепленном файле и по ссылке [url=https://yadi.sk/d/tOkQYx76mBrPz]https://yadi.sk/d/tOkQYx76mBrPz[/url] Оплата по договоренности, не более 5000 р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна одностраничного сайта со всплывающими слоями уведомлений.
Примерный прототип в приложении.
Сразу указывайте:
1. Стоимость
2. Сроки
3. Примеры ваших работ похожей тематики или формата
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