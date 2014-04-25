Дизайн одностраничного сайта (лендинга)

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок217 просмотров
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Требуется разработка дизайна одностраничного сайта со всплывающими слоями уведомлений.

Примерный прототип в приложении.

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10 лет назад
safroni
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
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