Сделать 1 веб-страницу быстро

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно красиво сделать 1 веб-страничку следующего типа:

- В центре крупным планом будет отображаться фотография

- Сверху над ней поля поиска (Phone/e-mail) и кнопка найти (Search)

- Еще выше кнопки Twitter и Facebook

- Вверху логотип сайта

- Под фотографией навигационное меню

Результат должен получиться наподобие приложенного изображения.

Сделать надо в течении 1 дня. Не обязательно, но очень желательно, если вы можете предоставить результат в виде не HTML, а ASPX (страница ASP.NET).

10 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Всё хорошо, оперативно и согласно требованиям. Мелкие недочеты скорректированы, предпочтения учтены. Получился аккуратный результат.
Все отлично! Рекомендую Бориса для работы.
  • Похожие заказы

  • Дизайнеры сайтов в долгосрочное сотрудничество

    $2500

    Нужны хорошие и быстрые дизайнеры сайтов. Есть много заказчиков. Интересует долгосрочное сотрудничество Условия сотрудничества: 1. Делаете несколько вариантов простых примерных вариантов дизайна на основе шаблонов. 2. После согласования с клиентом дорабатываете дизайн 3. Вы сами, напрямую будете общаться с ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет сайта (химическая промышленность)

    Нужно сделать макет сайта компании (главная страница + одну-две внутренние). Пожалуйста, прежде чем откликнуться на проект, прочитайте техзадание, чтобы потом не возникло сложностей и недоразумений! Предлагайте сроки и цену.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта на битриксе

    $1000

    Нужен СОВРЕМЕННЫЙ дизайн для интернет-магазина на битриксе на ваше усмотрение. То что есть сейчас - www.hdm-rostov.ru (там перейти на вкладку интернет-магазин). Пишите сюда, в скайпе не отвечу! Меню (каталога) нужно как на сайте www.220-volt.ru Просьба присылать примеры и сроки.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен Вкусный дизайн шапки сайта

    $50

    Требуется изменить шапку для сайта. Предпочтения: Милималестичность, современность, usability, презентабельность. В светлых тонах, но не обязательно, если хорошо впишется в каталог. Шапка сайта это то, на что обращает клиент в первую очередь при попадании на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перерисовать дизайн сайта.

    $100

    Здравствуйте. Надо красиво перерисовать дизайн сайта http://cleanin-g.ru/ Поменять тона. Сделать оформление. Поменять некоторые блоки местами. Создать логотип. Есть тех задание нарисованное от руки.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад