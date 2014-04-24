Небольшой редизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок188 просмотров
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Надо сделать небольшой редизайн сайта, добавить баннерные места , чуть передвинуть блоки. Описание и исходники скину на почту. Сроки важны.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
An-na
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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