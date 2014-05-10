Шапка сайта, Логотип

Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы. Задание включает разработку дизайна главной страницы сайта и 4-х внутренних. Сайт должен производить впечатление современного профессионального продукта, быть выразительным, ярким, но при этом лаконичным. Требования к исполнителю: 1. Опыт ...
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Добрый день, всем.
Нужно создать шапку для сайта и логотип. Понимание логотипа есть, нужно только нарисовать.
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