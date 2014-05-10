Шапка сайта, Логотип

Добрый день уважаемые фрилансеры! Требуется разработать дизайн сайта под ключ для организации, занимающейся специфическими b2b услугами в сфере связи m2m. Заказчик хочет строгий, но в то же время стильный дизайн, рассчитанный на b2b рынок. Срок, сумма ...