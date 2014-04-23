Разработать дизайн landing page

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Требуется разработать дизайн для одностраничного сайта (landing page), в psd для последующей работы верстальщику. Имеется бриф и подробное ТЗ с описанием всех разделов, кнопок, текста к разделам. Срок исполнения 2-3 дня

10 лет назад
don_king
Олег 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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