Разработать дизайн landing page

Нужно изменить дизайн Landing Page http://rozhdestvenskiy.com/realestate_e/?a209861 В идеале нужен человек. который разбирается в этой теме, в крайности, можно пройти бесплатный вебинар. Нужно знать, что рекламируется. Цель увеличить конверсию до 30%. Предоплата 5 000. Еще 5 000 после ...
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Требуется разработать дизайн для одностраничного сайта (landing page), в psd для последующей работы верстальщику. Имеется бриф и подробное ТЗ с описанием всех разделов, кнопок, текста к разделам. Срок исполнения 2-3 дня
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