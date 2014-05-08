Дизайн страницы карточки товара

нужно поправить шаблон, сайт на битриксе, есть пример сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проработать и создать дизайн карточки товара. В данный момент она выглядит вот так:
http://185.26.112.196/product/product&product_id=49297
Есть пример, который нравится (но картинка должна быть больше):
http://www.juicemaster.ru/catalog/page1/sort1/gr46/137.html
В карточке товара нужно разместить:
1) Бренд + его страна
2) Крупный заголовок товара
3) Хлебные крошки
4) Большую картинку
5) Чертежи, дополнительные картинки, 3Д картинки, видео, скачиваемые файлы
6) Хорошо видимую кнопку "Купить"
7) Крупную стоимость
8) Отдельные блоки под описание и технические характеристики с отделенными заголовками
9) Стандартный вид для добавления новых блоков (например, для публикаций или обзоров)
10) Отзывы
11) Комплектации (см. пример: http://santehnika-online.ru/bathroom_furniture/279/138534/)
12) Рекомендации по покупке схожих товаров
Просьба сразу указывать стоимость и срок работ. Очень вероятно, что заявки невнимательных приняты не будут.
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