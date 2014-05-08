Дизайн страницы карточки товара

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок161 просмотр
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Необходимо проработать и создать дизайн карточки товара. В данный момент она выглядит вот так:

http://185.26.112.196/product/product&product_id=49297

Есть пример, который нравится (но картинка должна быть больше):

http://www.juicemaster.ru/catalog/page1/sort1/gr46/137.html

В карточке товара нужно разместить:

1) Бренд + его страна

2) Крупный заголовок товара

3) Хлебные крошки

4) Большую картинку

5) Чертежи, дополнительные картинки, 3Д картинки, видео, скачиваемые файлы

6) Хорошо видимую кнопку "Купить"

7) Крупную стоимость

8) Отдельные блоки под описание и технические характеристики с отделенными заголовками

9) Стандартный вид для добавления новых блоков (например, для публикаций или обзоров)

10) Отзывы

11) Комплектации (см. пример: http://santehnika-online.ru/bathroom_furniture/279/138534/)

12) Рекомендации по покупке схожих товаров

Просьба сразу указывать стоимость и срок работ. Очень вероятно, что заявки невнимательных приняты не будут.

10 лет назад
Mongooz
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sonnetod
Гордиюк 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Ольга - отличный и очень ответственный исполнитель. Даже несмотря на то, что в процессе работы поменялось техническое задание, все равно сделала отличный дизайн в требуемые сроки, который полностью устроил. По скорости работы - уже в первый день прислала наброски, а на все комментарии реагировала очень оперативно. Побольше бы таких ответственных людей! :)
Я довольна сотрудничеством! Анатолий дал четкое техзадание, всегда был на связи. Оплата была как договаривались. Хороший заказчик.
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