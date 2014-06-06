Дизайн туристического сайта

ТЗ в файле. Важно сделать УДОБНЫЙ для пользователя каталог. Пример - http://www.vozduh.ru/catalog/?BACK=true Создать одну страницу. с каталогом товаров. Лого есть. 3000р по протекции на вб мани Легкий, что бы сайт быстро грузился
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн макет главной и 3 внутренних, набросок от руки к главной прилагаю, бриф и материалы к дизайну, оставляйте ваши заявки детали будем обсуждать с кандидатами.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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