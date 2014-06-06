Дизайн туристического сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки321 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется редизайн макет главной и 3 внутренних, набросок от руки к главной прилагаю, бриф и материалы к дизайну, оставляйте ваши заявки детали будем обсуждать с кандидатами.

10 лет назад
redp
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
newiy
Ирина 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$190
6 дней
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