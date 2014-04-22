Редизайнинг главной страницы

$100
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки192 просмотра
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Нужно нарисовать новую лицевую страницу для нового сайта metarex.ru

1) Цветовую гамму сохранить.

2) Использовать эмблему Метарекс

3) Компоновка должна быть как у test.ersys.ru

4) Соотвественнос сделать картинки для ротатора

Эмблему прилагаю.

10 лет назад
GARANIN
62 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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