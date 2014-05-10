Нарисовать сайт студии

$100
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок196 просмотров
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Нарисовать сайт по тематике САЙТЫ НА ЗАКАЗ.В меню входит-Разработка сайтов.Вэб-дизайн.Инфографика.Оптимизация (SEO).Портфолио.Контакты.2 варианта на рассмотрение.

Цвета должны быть насыщенными,яркими.

Сайт должен открываться на всех современных мониторах.Стиль, видение сайта прикладываю, ни каких шаблонов, строгих форм.

ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ. Проект до 100 долларов-логотип,все необходимые страницы.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
erv31
Роман 
28 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
12 отзывов
10 лет назад
$100
3 дня
Быстро,чётко,адекватно, Роман отвечает за свои слова и за качество!
Было приятно и оперативно сотрудничать с Вячеславом. Все четко - быстро!)
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