Нарисовать сайт студии

Нужно поправить вёрстку сайта sardegna.su (joomla 2.5 + jbzoo) 1. Выровнять модули и элементы интерфейса 2. Добавить графические элементы 3. Изменить расположение модулей 4. Добавить стандартную фотогалерею с возможностью загрузки с фронта 5. Добавить 30-40 страниц контента (копипаст) 6. Срок 2-3 ...
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Нарисовать сайт по тематике САЙТЫ НА ЗАКАЗ.В меню входит-Разработка сайтов.Вэб-дизайн.Инфографика.Оптимизация (SEO).Портфолио.Контакты.2 варианта на рассмотрение.
Цвета должны быть насыщенными,яркими.
Сайт должен открываться на всех современных мониторах.Стиль, видение сайта прикладываю, ни каких шаблонов, строгих форм.
ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ. Проект до 100 долларов-логотип,все необходимые страницы.
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