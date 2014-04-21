Нужен дизайн одностранички

$50
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн одностранички

Примеры находятся во вложении

Студии не рассматриваются

Моментальная постоплата

ЯД, Сбер, ВМ, КИВИ

10 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Поправить вёрстку

    Нужно поправить вёрстку сайта sardegna.su (joomla 2.5 + jbzoo) 1. Выровнять модули и элементы интерфейса 2. Добавить графические элементы 3. Изменить расположение модулей 4. Добавить стандартную фотогалерею с возможностью загрузки с фронта 5. Добавить 30-40 страниц контента (копипаст) 6. Срок 2-3 ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать макет главной

    $100

    Нужно качественно нарисовать ручками макет главной и внутренних стр сайта(качественно, чтобы верстальщик не разгребал слои).Тематика сайта курсовые,дипломные работы на заказ.На что ориентироваться прикладываю по стилю. В меню входит=О компании.Услуги.Прайс.Скидки.Способы оплаты.Гарантии.Контакты.Статьи. На сайте будет форма заказа. Виджет Вк.Лента ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина проф. косметики

    $250

    Нужно разработать, дизайн главной,дизайн внутренней страницы.Без логотипа.( поставить дизайн чтобы он нравился посетителям и они хотели снова возвращаться к нему!) Плюс посоветовать какие слова вставлять в текст, чтобы сайт видели в поисковых системах и он ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шапка магазина Opencart. Облагородить и сверстать

    $50

    Есть задание - привести в божий вид верхушку одного грустного магазина на Опенкарте - shapochki-nosochki.ru. Как должна выглядеть будущая шапка. Она должна занимать меньше места, но вмещать в себя больше инфы, выглядеть явно приличнее и быть продающей ...

    OpenCart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать блок "Работа"

    $50

    Добрый день. Нужно дорисовать блок "Работа" по уже заданной схеме на картинке, прикрепленной к заданию. Некоторые моменты: 1) Вакансия должна находиться на отдельном поле, например такого цвета http://gyazo.com/873ddc40fb87b75b701e39f4dbfe7d12 2) Рисунок должен быть легкий при загрузке страницы 3) Иконка ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать шапку сайта на Wordpress

    Всем привет. Требуется доработать шапку сайта на движке Wordpress. А именно вставить в шапку фон. Прикрепил скрины, что есть и что требуется сделать. Никаких картинок делать не надо, она уже готова, ее нужно только вставить в шапку. Адрес ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад