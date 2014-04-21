Необходимо нарисовать небольшой попап во flat дизайне. подробное ТЗ в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поправить вёрстку сайта sardegna.su (joomla 2.5 + jbzoo)
1. Выровнять модули и элементы интерфейса
2. Добавить графические элементы
3. Изменить расположение модулей
4. Добавить стандартную фотогалерею с возможностью загрузки с фронта
5. Добавить 30-40 страниц контента (копипаст)
6. Срок 2-3 дня
ТЗ в приложении, возможно выполнение части задания, комментарий дам по скайпу
Желательно примеры работы с компонентом jbzoo !
Оплата по факту, поэтапно или БС
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