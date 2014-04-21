Поправить вёрстку

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок285 просмотров
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Нужно поправить вёрстку сайта sardegna.su (joomla 2.5 + jbzoo)

1. Выровнять модули и элементы интерфейса

2. Добавить графические элементы

3. Изменить расположение модулей

4. Добавить стандартную фотогалерею с возможностью загрузки с фронта

5. Добавить 30-40 страниц контента (копипаст)

6. Срок 2-3 дня

ТЗ в приложении, возможно выполнение части задания, комментарий дам по скайпу

Желательно примеры работы с компонентом jbzoo !

Оплата по факту, поэтапно или БС

10 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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