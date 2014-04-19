Дизайн сайта+верстка+логотип, на битрикс

Компания занимается разработкой многопользовательских онлайн игр.

Для этой компании требуется спроектировать и разработать дизайн сайта компании + его верстка в шаблон битрикс.

Требуется сделать логотип и 4 резиновых страницы: о нас, новости, игры, вакансии, контакты. Все исходники потребуется передать нам.

- в разделе о нас предполагается размещение только текста о компании.

- в разделе новости – размещение списка новостей, на каждую новость можно кликнуть и посмотреть подробности.

- раздел игры – размещение списка игр, при нажатии на конкретную игру открывается ее подробное описание.

- вакансии – размещение списка вакансий в компании, при клике на вакансию открывается ее подробное описание.

в дизайне меню требуется предусмотреть возможность добавления новых разделов сайта в верхнее меню, как на ru.wargaming.net/ и в нижнее меню как на blizzard.com. Постепенно меню станет двухуровневым, поэтому требуется разработать дизайн вертикального меню.

Доступ в битрикс не предоставляется, вам необходимо будет создать шаблон для сайта на своем дистрибутиве или пробной версии.

Предполагаем заключение договора и поэтапную оплату заказа, т.е. как только сдали этап мы вам перевели оплату. Предоплату не рассматриваем.

Договор предполагает передачу исключительных прав на результат работ и условие, что работа не содержит заимствований.

Проект только для исполнителей с гражданством РФ, находящихся в РФ.

Возможно долговременное сотрудничество.