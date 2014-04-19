Нужно изменить дизайн сайта ( а именно поставить дизайн чтобы он нравился посетителям и они хотели снова возвращаться на него!!! ) Плюс посоветовать какие слова вставлять в текст, чтобы сайт видели в поисковых системах

и он поднялся в топ!!!