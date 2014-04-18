Дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок247 просмотров
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Есть существующий сайт. Основыне идеи по дизайну в него уже заложены. Есть структура, пиктограммы, цветовая гамма. Нужно только сделать макет более профессиональным.

ссылку предоставлю кандидатам.

кто сможет?

Дизайн сайта
10 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
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