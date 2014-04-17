Необходим редизайн сайта www.ar-system.ru Строгий минималистический дизайн. Обязательно приемственность фирменного логотипа. Структуру сайта оставить как есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта, тематика - написание курсовых/дипломов, бизнес планов
Как пример - zaochnik[точка]ru
Основной акцент на удобство заказа, желательно с рассчётом на bootstrap или grid12
Заявки скрыты, только в проект.
Пункты для рассмотрения кандидатуры:
1. Ссылка на ваши работы данной тематики
2. Цена / сроки
Подробности выбранным кандидатам
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