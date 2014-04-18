Доработка макета главной страницы

Надо добавить полоску с текстом в шапку страницы. Сама страница во вложении. Текст для полоски "Доставка от 3000 р. - бесплатна! Закажите сегодня до 16.00 - получите заказ 27 марта. Подробнее". Полоска должна гармонично смотреться ...
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Добрый день!
Есть макет сайта в PSD уже утвержден, но необходимы сделать правки.
Необходимо доработать дизайн сайта. Вся концепция утверждена. Исполнителю вышлю весь материал, который необходим + вышлю скрины схема (от руки нарисована схема что и как должно быть, чтоб меньше фантазировать, так как вся концепция уже есть, необходимо дизайнеру это просто качественно выполнить).
Поменять надо фон по бокам сайта (предоставлю картинку для фона, поменять фон в подвале сайта (также предоставлю картинку).
Необходимо вставить другую картинку в слайдер (также картинка есть).
Логотип сейчас в макете слева, а необходимо расположить по центру.
Дизайнер должен качественно выполнить работу (качественно имею виду ответственно выполнить, а не на "тяп ляп"). Все, что перечислено выше-это чисто техническая работа, но понимаю, что она должна быть сделана на уровне. А теперь опишу, что дизайнеру надо будет нарисовать или самому подобрать:
1. нарисовать 6 кнопок и к каждой кнопке подобрать или нарисовать пиктограммы: Проекты, Оборудование, Сертефикация ISO, Компост, Технологии. То есть нарисовать кнопку, к каждой кнопке пиктограмма по тематике, что перечислил выше. Расположение этих кнопок уже есть в самом макете, просто поменялось название кнопок, соответственно надо и пиктограммы поменять да и кнопки нарисовать.
2. Нарисовать или подобрать 6 пиктограмм (картинки что из себя представляет та или иная пиктограмма дам, может и ее получится использовать в зависимости как дизайнер обыграет), итак пиктограммы:: Навозоудаление, Сепаратор, Катушка Cadman, Ворошитель компоста, Разбрасыватель компоста, Компост. Повторюсь на скрина покажу что где и как должно быть-главное технически правильно и красиво выполнить.
3. Поменять три предложения (текст) на други три предложения.
Вот и вся работа.
Может много написал, но важно, чтоб Исполнитель понимал-тут больше надо грамотно все сделать и представять, что и как должно смотреться. Так как всю информацию даю, необходимо качественно сделать.
Спасибо.
Цена до 200-300 гривен
Сроки 18 апреля до 14-00, но лучше не затягивать, чтоб при случае чего внести правки.
Оплата на любую карту Банка Украины.
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