Доработка макета главной страницы

$50
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Есть макет сайта в PSD уже утвержден, но необходимы сделать правки.

Необходимо доработать дизайн сайта. Вся концепция утверждена. Исполнителю вышлю весь материал, который необходим + вышлю скрины схема (от руки нарисована схема что и как должно быть, чтоб меньше фантазировать, так как вся концепция уже есть, необходимо дизайнеру это просто качественно выполнить).

Поменять надо фон по бокам сайта (предоставлю картинку для фона, поменять фон в подвале сайта (также предоставлю картинку).

Необходимо вставить другую картинку в слайдер (также картинка есть).

Логотип сейчас в макете слева, а необходимо расположить по центру.

Дизайнер должен качественно выполнить работу (качественно имею виду ответственно выполнить, а не на "тяп ляп"). Все, что перечислено выше-это чисто техническая работа, но понимаю, что она должна быть сделана на уровне. А теперь опишу, что дизайнеру надо будет нарисовать или самому подобрать:

1. нарисовать 6 кнопок и к каждой кнопке подобрать или нарисовать пиктограммы: Проекты, Оборудование, Сертефикация ISO, Компост, Технологии. То есть нарисовать кнопку, к каждой кнопке пиктограмма по тематике, что перечислил выше. Расположение этих кнопок уже есть в самом макете, просто поменялось название кнопок, соответственно надо и пиктограммы поменять да и кнопки нарисовать.

2. Нарисовать или подобрать 6 пиктограмм (картинки что из себя представляет та или иная пиктограмма дам, может и ее получится использовать в зависимости как дизайнер обыграет), итак пиктограммы:: Навозоудаление, Сепаратор, Катушка Cadman, Ворошитель компоста, Разбрасыватель компоста, Компост. Повторюсь на скрина покажу что где и как должно быть-главное технически правильно и красиво выполнить.

3. Поменять три предложения (текст) на други три предложения.

Вот и вся работа.

Может много написал, но важно, чтоб Исполнитель понимал-тут больше надо грамотно все сделать и представять, что и как должно смотреться. Так как всю информацию даю, необходимо качественно сделать.

Спасибо.

Цена до 200-300 гривен

Сроки 18 апреля до 14-00, но лучше не затягивать, чтоб при случае чего внести правки.

Оплата на любую карту Банка Украины.

10 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
hikage
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Искренне рад был сотрудничеству с Александром. Очень помог мне с доработкой макета. Качественно и очень оперативно сделал. Только положительные эмоции от сотрудничества. Главное, чтоб и дальше сотрудничество было на таком высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству и продолжаем дальше работать с Александром.
Несложная задача, но расписано все до мельчайших деталей. Это тот случай, когда у дизайнера уходит меньше времени на исполнение задачи, чем у постановщика на ее описание. Очень приятно работать, когда все четко и доступно изложено. Приятный в общении человек. Оплата была еще до выполнения задачи. Весьма рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Нарисовать в шапке сайта полоску с текстом

    Надо добавить полоску с текстом в шапку страницы. Сама страница во вложении. Текст для полоски "Доставка от 3000 р. - бесплатна! Закажите сегодня до 16.00 - получите заказ 27 марта. Подробнее". Полоска должна гармонично смотреться ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    Необходим дизайн главной страницы сайта, тема газоанализаторы. Есть лендинг (http://nbk-garant.ru) и старый дизайн сайта, которые можно взять за основу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выполнить 2 правки дизайна

    Шапка: 1. Добавить новый текст на шапку согласно исправлению.jpg в том же виде. Текст прилагается. 2. Сделать шапку (метал-индекс) с единым фоном (резиновой). Сейчас фон (бэк) различается при увеличении страницы. Что надо сделать на картинке "коррекция". Фотография: 1. Добавить ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи). Движок (CMS) — WordPress на выходе файл(ы) PSD + файлы используемых шрифтов на выполнение ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта для аутсорсинговой компании

    $500

    Нужен качественный дизайн для корпоративного сайта. Компания занимается поставкой рабочих (грузчик, продавец, кассир) в различные продуктовые сети. На сайте 5 страниц, может быть 4, это уже при личном общении с исполнителем. Так же у компании ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн веб-сайта, анимация

    Есть сайт - http://ukrainiada.org.ua/index.php/uk/ При загрузке отображается эффект с глобусом Необходима идея того как заменить этот эффект Также требуется и дизайн всего сайта Стоимость Вашей работы формируются в процессе обсуждения и утверждения идеи анимационного эффекта при загрузке

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад