Лендинг по строительству коттеджей

$250
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка265 просмотров
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Здравствуйте, нужен лендинг по строительству коттеджей... Нужен дизайн, вёрстка и тексты хорошие рекламные... Сколько это будет стоить и сколько по времени?

10 лет назад
PashaLite
Павел 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$330
10 дней
Хороший, адекватный человек! Когда надо было, связывался и по скайпу и по почте... не было ощущения большого расстояние! Прислушивался к нашим пожеланиям и предлагал свои идеи... Лендинг получился красивый, интересный!) Ещё не понравилось, когда хотел в процессе поднять цену на 30$, за внесение изменений, что в принципе отбило у нас желание вносить дальше изменения!) Грамматические ошибки тоже встречались, но быстро переделывались... Но человек серьёзно подошёл к проекту, всё сделал почти что без нашего участия! Не было и намёка на какую то не честность... Так что большое ему спасибо!) Будем работать дальше!)
Благодарю Павла за интересный проект и приятное общение в ходе работы. Рекомендую!
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