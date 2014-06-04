Лендинг по строительству коттеджей

Хороший, адекватный человек! Когда надо было, связывался и по скайпу и по почте... не было ощущения большого расстояние! Прислушивался к нашим пожеланиям и предлагал свои идеи... Лендинг получился красивый, интересный!) Ещё не понравилось, когда хотел в процессе поднять цену на 30$, за внесение изменений, что в принципе отбило у нас желание вносить дальше изменения!) Грамматические ошибки тоже встречались, но быстро переделывались... Но человек серьёзно подошёл к проекту, всё сделал почти что без нашего участия! Не было и намёка на какую то не честность... Так что большое ему спасибо!) Будем работать дальше!)