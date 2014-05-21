Нарисовать в шапке сайта полоску с текстом

Здравствуйте, нужен лендинг по строительству коттеджей... Нужен дизайн, вёрстка и тексты хорошие рекламные... Сколько это будет стоить и сколько по времени?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо добавить полоску с текстом в шапку страницы. Сама страница во вложении. Текст для полоски "Доставка от 3000 р. - бесплатна! Закажите сегодня до 16.00 - получите заказ 27 марта. Подробнее". Полоска должна гармонично смотреться в шапке сайта, привлекать внимание но не сильно, не так как здесь http://yadi.sk/d/qN3IRwGPMeG8q
Полоска нужна что-то вроде вот такой http://yadi.sk/d/2iWe-IqwMeFdo или http://yadi.sk/d/g8AsTlWtMeFQE или http://yadi.sk/d/davSnnyYMeFWC (только не такая широкая).
Как вариант полоску можно обыграть вот таким способом http://yadi.sk/d/a2jc76mkMeFsh
На выходе от вас нужен исходник в psd. Не забудьте указать стоимость и сроки.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Мы компания по созданию сайтов - ищем дизайнера - лендинг, корпоративные сайты и т.д...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходим дизайн главной страницы сайта, тема газоанализаторы. Есть лендинг (http://nbk-garant.ru) и старый дизайн сайта, которые можно взять за основу.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Шапка: 1. Добавить новый текст на шапку согласно исправлению.jpg в том же виде. Текст прилагается. 2. Сделать шапку (метал-индекс) с единым фоном (резиновой). Сейчас фон (бэк) различается при увеличении страницы. Что надо сделать на картинке "коррекция". Фотография: 1. Добавить ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Сделать дизайн лп. Тема - школьная форма. Прототип во вложении.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи). Движок (CMS) — WordPress на выходе файл(ы) PSD + файлы используемых шрифтов на выполнение ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен качественный дизайн для корпоративного сайта. Компания занимается поставкой рабочих (грузчик, продавец, кассир) в различные продуктовые сети. На сайте 5 страниц, может быть 4, это уже при личном общении с исполнителем. Так же у компании ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт - http://ukrainiada.org.ua/index.php/uk/ При загрузке отображается эффект с глобусом Необходима идея того как заменить этот эффект Также требуется и дизайн всего сайта Стоимость Вашей работы формируются в процессе обсуждения и утверждения идеи анимационного эффекта при загрузкеДизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад