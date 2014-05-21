Нарисовать в шапке сайта полоску с текстом

Надо добавить полоску с текстом в шапку страницы. Сама страница во вложении. Текст для полоски "Доставка от 3000 р. - бесплатна! Закажите сегодня до 16.00 - получите заказ 27 марта. Подробнее". Полоска должна гармонично смотреться в шапке сайта, привлекать внимание но не сильно, не так как здесь http://yadi.sk/d/qN3IRwGPMeG8q

Полоска нужна что-то вроде вот такой http://yadi.sk/d/2iWe-IqwMeFdo или http://yadi.sk/d/g8AsTlWtMeFQE или http://yadi.sk/d/davSnnyYMeFWC (только не такая широкая).

Как вариант полоску можно обыграть вот таким способом http://yadi.sk/d/a2jc76mkMeFsh

На выходе от вас нужен исходник в psd. Не забудьте указать стоимость и сроки.