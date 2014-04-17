Нарисовать сайт

Мне нужно несколько вариантов логотипа и надписи "То что доктор прописал!"

И картинки также отдельно с прозрачным фоном в формате PNG

Либо я вставлю картинки и логотип в этот шаблон http://www.gt3themes.com/wordpress-themes/mavericks/

Либо применю полностью ваш уникальный дизайн, если понравится.Тематика примерная как на шаблоне, вот в этом стиде хочу себе сайт.