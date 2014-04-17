Птицефабрика

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок228 просмотров
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Необходимо придумать и нарисовать дизайн сайта визитки небольшой птицефермы.

Которая специализируется на экологически чистых домашних яйцах(на этом сделать акцент).

10 лет назад
SunCoder
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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