Птицефабрика

Добрый день! Есть макет сайта в PSD уже утвержден, но необходимы сделать правки. Необходимо доработать дизайн сайта. Вся концепция утверждена. Исполнителю вышлю весь материал, который необходим + вышлю скрины схема (от руки нарисована схема что и как ...