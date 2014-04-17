Птицефабрика

Добрый день! Есть макет сайта в PSD уже утвержден, но необходимы сделать правки. Необходимо доработать дизайн сайта. Вся концепция утверждена. Исполнителю вышлю весь материал, который необходим + вышлю скрины схема (от руки нарисована схема что и как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать и нарисовать дизайн сайта визитки небольшой птицефермы.
Которая специализируется на экологически чистых домашних яйцах(на этом сделать акцент).
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