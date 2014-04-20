Дизайн шапки сайта.

Уважаемые господа.

Есть сайт http://oc.jhfree.net/ Понятно, что дизайн никакой, убожество, соглашусь.

С точки зрения владельца сайта, то, что после меню более-менее пойдёт, а до меню никуда не годиться. Функционально всё есть, но не гармонично. Поэтому задача: поперемещать, поиграть с цветами, оформлением желательно: (а) не убирая ничего из функциональных вещей; (б) если возможно, не касаясь ничего, что ниже меню. Чего-то сверх оригинального не жду, мне хотелось бы, чтобы сложили что-либо гармоничное и более-менее красивое из того, что есть.

Ваши предложения по работе и стоимости пишите, жду.

P.S. умные люди надоумили меня выразить свои вкусы. Вот что нравится: http://www.rx-pills.com/ , http://aconsa-lab.com/discount-site-viagra , Жаль не сохранил то, что сегодня видел. http://volvitamin.ru/ (понимаю, что убогий, но цветовая гамма нравится)

Ответы на вопросы:

1. Добрый день скажите Вамш апку просто нарисовать нужно ? - Да, да перерисовать. перерисовать, но чтобы остались функции: иконки, телефон, корзина, вход, регистрация и прочее, что есть сейчас. цена средняя, 1000 руб. (27 USD)

2. Что больше всего не нравится? - Логотип (мужик со штангой), он больше всего раздражает. Если сможете сделать другой логотип с тем же смыслом (поднимаем эрекцию), лозунгом ("Подстрахуйся") и я его выберу, то отдельная доплата за это (500-1000 руб. = 15-27 USD).

3. Что ещё не нравится? Иконки с преимуществами выбиваются по цвету, хотя их однозначно надо сохранить.