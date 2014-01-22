Учитесь у всех, но не подражайте никому.
Привет!
UX/UI/WEB - дизайнер, работаю с данными тематиками:
- дизайн сайта;
- баннеры;
- рекламные блоки;
- валидная и адаптивная вёрстка.
СХЕМА РАБОТЫ:
- Обсуждение проект (изучение технического материала, учотнение нюансов);
- Заполнение брифа ;
- Создание прототипа вашего сайта;
- Создание полноценного дизайна (предлагаю минимум 2-3 варианта, правки делаю пока клиент не останется довольным).
- Почта: [email protected];
- Skype: leshijp4.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Веб-студия "TUT-site"335 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству, с радостью поработал бы еще с ним!
$60
10 баллов
11 лет назад
Всё в порядке
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, с радостью ещё бы с ним поработал.
$20
10 баллов
11 лет назад
Николай, хороший специалист, выполнил работу как и договаривались, сроки выдержал, качеством доволен, рекомендую к сотрудничеству. Видно, что пока парень работает на репутацию, сильно вкладывается в работу. Первое, что я ощутил, это профессионализм, я даже подумал "может" с первого же эскиза. Считаю, что пока у него расценки занижены от его уровня, процентов на 30%, чем я и воспользовался. В дальнейшем быстро, легко всё вместе делали. В общем, расценки занижены, а когда я попросил сделать, он беспрекословно сделал на 50 % больше, чем договаривались. Очень клиентоориентирован (а это не так часто встречается даже на этом сайте). Не зарвавшийся, голодный до работы. Желаю себе, чтобы всегда бы мне такие исполнители попадались.
Ответный отзыв
Подробнейшее и четкое ТЗ, мгновенная и достойная оплата, всегда на связи, приятное и корректное общение - вот таким было наше сотрудничество! Я буду рада, если наше сотрудничество продолжится и дальше.
$30
10 баллов
11 лет назад
Качественно. В срок. Недорого. И сложные, и простые задания. Понимает слова. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный и порядочный заказчик. Четко поставлено задание, без задержек оплата. Буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую.
$40
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо Николаю за проделанную работу. Николай проявил себя как опытный и грамотный специалист. Мы очень быстро нашли общий язык, он отлично понял мои пожелания и сделал отличные рекомендации. Очень приятен в общении и всегда на связи, что всегда необходимо для оперативной работы. Всем рекомендую сотрудничество с ним!!!
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую.
Дизайн сайтов
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#361