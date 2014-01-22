Николай, хороший специалист, выполнил работу как и договаривались, сроки выдержал, качеством доволен, рекомендую к сотрудничеству. Видно, что пока парень работает на репутацию, сильно вкладывается в работу. Первое, что я ощутил, это профессионализм, я даже подумал "может" с первого же эскиза. Считаю, что пока у него расценки занижены от его уровня, процентов на 30%, чем я и воспользовался. В дальнейшем быстро, легко всё вместе делали. В общем, расценки занижены, а когда я попросил сделать, он беспрекословно сделал на 50 % больше, чем договаривались. Очень клиентоориентирован (а это не так часто встречается даже на этом сайте). Не зарвавшийся, голодный до работы. Желаю себе, чтобы всегда бы мне такие исполнители попадались.