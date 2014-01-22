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Николай Лешко kr2013p4

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Учитесь у всех, но не подражайте никому.

Привет! 

UX/UI/WEB - дизайнер, работаю с данными тематиками:

  • дизайн сайта;
  • баннеры;
  • рекламные блоки;
  • валидная и адаптивная вёрстка.
В данных сферах есть значительный опыт работы. Имею творческий подход к работе, готов всегда стремиться к лучшему, совершенствовать свои познания и изучать новое, прилагаю все свои усилия для достижения поставленной цели.

СХЕМА РАБОТЫ:

  • Обсуждение проект (изучение технического материала, учотнение нюансов);
  • Заполнение брифа ;
  • Создание прототипа вашего сайта;
  • Создание полноценного дизайна (предлагаю минимум 2-3 варианта, правки делаю пока клиент не останется довольным).
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ :

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Отзывы заказчиков

Sergey-S
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать несколько страниц
Все отлично!
Был рад сотрудничеству, с радостью поработал бы еще с ним!
Ответный отзыв
Polym
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта про гонки на джипах
Всё в порядке
Очень приятный заказчик, с радостью ещё бы с ним поработал.
Ответный отзыв
igort2010
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Дизайн шапки сайта
Николай, хороший специалист, выполнил работу как и договаривались, сроки выдержал, качеством доволен, рекомендую к сотрудничеству. Видно, что пока парень работает на репутацию, сильно вкладывается в работу. Первое, что я ощутил, это профессионализм, я даже подумал "может" с первого же эскиза. Считаю, что пока у него расценки занижены от его уровня, процентов на 30%, чем я и воспользовался. В дальнейшем быстро, легко всё вместе делали. В общем, расценки занижены, а когда я попросил сделать, он беспрекословно сделал на 50 % больше, чем договаривались. Очень клиентоориентирован (а это не так часто встречается даже на этом сайте). Не зарвавшийся, голодный до работы. Желаю себе, чтобы всегда бы мне такие исполнители попадались.
Подробнейшее и четкое ТЗ, мгновенная и достойная оплата, всегда на связи, приятное и корректное общение - вот таким было наше сотрудничество! Я буду рада, если наше сотрудничество продолжится и дальше.
Ответный отзыв
skif-235
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Доработка дизайна сайта
Качественно. В срок. Недорого. И сложные, и простые задания. Понимает слова. Рекомендую.
Отличный и порядочный заказчик. Четко поставлено задание, без задержек оплата. Буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Claudia2013
Клавдия 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
7 отзывов
$40
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для сайта
Большое спасибо Николаю за проделанную работу. Николай проявил себя как опытный и грамотный специалист. Мы очень быстро нашли общий язык, он отлично понял мои пожелания и сделал отличные рекомендации. Очень приятен в общении и всегда на связи, что всегда необходимо для оперативной работы. Всем рекомендую сотрудничество с ним!!!
Все отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#361