Сделать изображение и надпись "Сайт в разработке" Тема: сердце, пронзенное стрелой
Доработать дизайн внутренней страницы сайта
1) Нужно изменить дизайн внутренней страницы сайта с пакетами услуг с таких: http://cs319530.vk.me/v319530771/7377/C5mjHlBJzug.jpg
на такие: http://www.groupon.com.ua/
сама страница и бэкграунд по бокам должен быть каких-то таких нейтральных цветов (вариации приветствуются): http://cs303310.userapi.com/u36003671/-3/z_b67a769b.jpg
Есть шапка, меню, по сути нужен сам шаблон блока, расположенный на странице в 2 столбца + кнопка "сравнить пакеты" на странице
1) вверху
2) внизу
3) вверху и внизу
Что нужно в блоке: место для небольшой текстовой аннотации, фото, цена и кнопка "посмотреть"
если будет желание и вдохновение, то можно поиграть и с шапкой
2) и также нужно изменить шаблон блока для статьи тот, которых 2 красных: http://cs303310.userapi.com/u36003671/-3/z_b67a769b.jpg , на нейтральный цвет, чтоб тёмный текст был написан на светлом фоне, а не наоборот
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать красивый, яркий дизайн одностраничного сайта. Оплата по факту. За подробностями прошу в скайп lexa.serovДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
требуется создать дизайн салона красоты подробности и т/з исполнителю проектаЗавершен12 лет назад
- $50
Изменить цветовую схему сайта, иконки, кнопки, логотип, что бы сайты на первый взгляд, были абсолютно разными... сайт который требуется переделать - RabotuNaidu.ruДизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Есть сайт: http://dmitrovka-dance.ru/ Нужно сделать новый дизайн. Хочется видеть дизайн главной страницы и страницы с таблицей расписания. Предпочтение отдаем темному фону. Основная идея дизайна - это фон в виде сцены ночного клуба, с ...Завершен12 лет назад
Действующий интернет магазин. Сайту нужен современный дизайн. psd. редизайн текущей структуры. + Дополнительно если будут предложения по изменению структуры - рассмотрю. Ссылка на портфолио поможет в выборе.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть небольшой сайт-визитка - http://vick.ru/safeurl.php?3214234 (это редирект, переход на основной домен при нажатии, чтобы не светить в поисковиках пока). На нем интересное предложение для рынка недвижимости, которое заинтересует массу продавцов квартир. Но сайт получился ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Продукция магазина - медицинское оборудование для дома, инвалидные коляски, иглы, костыли и т.д. В остальном - обычный интернет-магазин, категории, товары, корзина, оформление заказа. Дизайн требуется светлый, легкий, крупные блоки и шрифты. ...Завершен12 лет назад
Требуется дизайнер для отрисовки страниц интернет магазина. Плюсами: 1) ссылка на работы 2) наличие "легких" веб 2.0 работ в портфолио 3) способные быстро (в течении нескольких дней) дорисовать ряд ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад