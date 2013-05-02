Доработать дизайн внутренней страницы сайта

# 1 — $ 10 # 2 — $ 5

1) Нужно изменить дизайн внутренней страницы сайта с пакетами услуг с таких: http://cs319530.vk.me/v319530771/7377/C5mjHlBJzug.jpg

на такие: http://www.groupon.com.ua/

сама страница и бэкграунд по бокам должен быть каких-то таких нейтральных цветов (вариации приветствуются): http://cs303310.userapi.com/u36003671/-3/z_b67a769b.jpg

Есть шапка, меню, по сути нужен сам шаблон блока, расположенный на странице в 2 столбца + кнопка "сравнить пакеты" на странице

1) вверху

2) внизу

3) вверху и внизу

Что нужно в блоке: место для небольшой текстовой аннотации, фото, цена и кнопка "посмотреть"

если будет желание и вдохновение, то можно поиграть и с шапкой

2) и также нужно изменить шаблон блока для статьи тот, которых 2 красных: http://cs303310.userapi.com/u36003671/-3/z_b67a769b.jpg , на нейтральный цвет, чтоб тёмный текст был написан на светлом фоне, а не наоборот