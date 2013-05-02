Доработать дизайн внутренней страницы сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки375 просмотров
#1$10
#2$5

1) Нужно изменить дизайн внутренней страницы сайта с пакетами услуг с таких: http://cs319530.vk.me/v319530771/7377/C5mjHlBJzug.jpg

на такие: http://www.groupon.com.ua/

сама страница и бэкграунд по бокам должен быть каких-то таких нейтральных цветов (вариации приветствуются): http://cs303310.userapi.com/u36003671/-3/z_b67a769b.jpg

Есть шапка, меню, по сути нужен сам шаблон блока, расположенный на странице в 2 столбца + кнопка "сравнить пакеты" на странице

1) вверху

2) внизу

3) вверху и внизу

Что нужно в блоке: место для небольшой текстовой аннотации, фото, цена и кнопка "посмотреть"

если будет желание и вдохновение, то можно поиграть и с шапкой

2) и также нужно изменить шаблон блока для статьи тот, которых 2 красных: http://cs303310.userapi.com/u36003671/-3/z_b67a769b.jpg , на нейтральный цвет, чтоб тёмный текст был написан на светлом фоне, а не наоборот

12 лет назад
addaraya
Юлия 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Победители конкурса

natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
#2
Наталия очень помогла увидеть различные варианты оптимизации существующего дизайна. Спасибо!!! Рекомендую.
Отличный заказчик. Все четко, грамотно, доступно. Рекомендую к сотрудничеству.
kr2013p4
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1
Николай проявил себя как пунктуальный, точный, ответственный, целеустремлённый, стабильный исполнитель, которому можно доверять. Владеет всеми необходимыми навыками в рамках проекта на отлично, не боится работы, предложил множество вариантов реализации задания, отслеживает тенденции в современном дизайне. Очень понравилось качество исполнения и оперативность реагирования!!! Спасибо!
Чёткий заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
#2
kr2013p4
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Дизайн

    Нужно нарисовать красивый, яркий дизайн одностраничного сайта. Оплата по факту. За подробностями прошу в скайп lexa.serov

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется редизайн сайта.

    $50

    Изменить цветовую схему сайта, иконки, кнопки, логотип, что бы сайты на первый взгляд, были абсолютно разными... сайт который требуется переделать - RabotuNaidu.ru

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта - школа танцев

    $150

    Есть сайт: http://dmitrovka-dance.ru/ Нужно сделать новый дизайн. Хочется видеть дизайн главной страницы и страницы с таблицей расписания. Предпочтение отдаем темному фону. Основная идея дизайна - это фон в виде сцены ночного клуба, с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн сайта интернет-магазина на OpenCart

    Действующий интернет магазин. Сайту нужен современный дизайн. psd. редизайн текущей структуры. + Дополнительно если будут предложения по изменению структуры - рассмотрю. Ссылка на портфолио поможет в выборе.

    Opencart
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн или рефакторинг сайта-визитки

    Есть небольшой сайт-визитка - http://vick.ru/safeurl.php?3214234 (это редирект, переход на основной домен при нажатии, чтобы не светить в поисковиках пока). На нем интересное предложение для рынка недвижимости, которое заинтересует массу продавцов квартир. Но сайт получился ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн медицинского интернет-магазина

    $500

    Продукция магазина - медицинское оборудование для дома, инвалидные коляски, иглы, костыли и т.д. В остальном - обычный интернет-магазин, категории, товары, корзина, оформление заказа. Дизайн требуется светлый, легкий, крупные блоки и шрифты. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайнер для отрисовки страниц интернет-магазина

    Требуется дизайнер для отрисовки страниц интернет магазина. Плюсами: 1) ссылка на работы 2) наличие "легких" веб 2.0 работ в портфолио 3) способные быстро (в течении нескольких дней) дорисовать ряд ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад